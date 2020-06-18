2020-06-18T15:44:49+03:00
Общество

В Афанасьевском районе мост через Каму признали небезопасным

Главе администрации выписано представлени
Виктор Карпов
Поделиться:
На мосту не оборудованы тротуары для пешеходов. Фото: epp.genproc.gov.ruНа мосту не оборудованы тротуары для пешеходов. Фото: epp.genproc.gov.ru
Изменить размер текста:

Прокуратура Кировской области обратила внимание на плачевное состояние моста через Каму в Афанасьевском районе. В пресс-службе областного ведомства рассказали, что Государственная инспекция по маломерным судам нашла нарушения еще в 2018 году

Контрольная проверка прокуратуры, проведенная спустя пару лет, показала, что местная администрация до сих пор не устранила нарушения. Так, на мосту не оборудованы тротуары для пешеходов и не выделены полосы движения для автомобилей. Кроме того, на нем отсутствует освещение, спасательные средства, нет даже ограждающих перилец. Более того, не проводилось и ежегодное техническое освидетельствование.

Сейчас прокурором Афанасьевского района главе администрации муниципального района внесено представление.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В кировских техникумах и колледжах начали работать приемные комиссии
В Афанасьевском районе мост через Каму признали небезопасным
В кировских кафе запретят продавать алкоголь
В Малмыжском районе школьница утонула в Вятке
Кировский депутат призывает бойкотировать июньское заседание ОЗС
В Нолинском районе пятилетний мальчик выпал из окна
В Кировской области будут судить интернет-мошенницу
В центре Кирова у «Колизея» открылось летнее кафе
Коронавирус в Кирове: еще двое человек погибли от болезни
В Кирове на пешеходном переходе сбили 30-летнего мужчину
Кировские активисты планируют благоустроить Репинские пруды
В Стрижах уже неделю разыскивают пропавшего человека
С 20 июня откроются все выставочные залы Вятского художественного музея
В Кировской области 34 врача заразились Covid-19
В Кировской области возбуждено пять уголовных дел за невыплату заработной платы
Молодая кировчанка покупала наркотики через интернет