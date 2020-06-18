В Афанасьевском районе мост через Каму признали небезопасным

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:44:49+03:00

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Прокуратура Кировской области обратила внимание на плачевное состояние моста через Каму в Афанасьевском районе. В пресс-службе областного ведомства рассказали, что Государственная инспекция по маломерным судам нашла нарушения еще в 2018 году

Контрольная проверка прокуратуры, проведенная спустя пару лет, показала, что местная администрация до сих пор не устранила нарушения. Так, на мосту не оборудованы тротуары для пешеходов и не выделены полосы движения для автомобилей. Кроме того, на нем отсутствует освещение, спасательные средства, нет даже ограждающих перилец. Более того, не проводилось и ежегодное техническое освидетельствование.

Сейчас прокурором Афанасьевского района главе администрации муниципального района внесено представление.

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ИСТОЧНИК KP.RU