В кировских кафе запретят продавать алкоголь
В кировских кафе с 20 июня запретят продажу алкоголя. Правда, речь идет, конечно, не обо всех точках, а лишь о нескольких конкретных. Подробности разъяснила пресс-служба правительства области.
Как нам пояснили, запрет на продажу алкоголя будет действовать для кафе, которые расположены в многоквартирных домах или на прилегающей территории. На мини-«разливайки», в которых площадь зала обслуживания менее 30 квадратных метров, также наложено вето. Соответствующие изменения уже внесли в региональный закон «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Кировской области».
Особо подчеркивается, что этот запрет не означает закрытие объектов общепита - им нельзя лишь продавать спиртное, в том числе пиво (оно почему-то вынесено отдельно). Нарушение закона влечет за собой штраф: на должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, на юрлиц - от 100 до 300 тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU