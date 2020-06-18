В кировских кафе запретят продавать алкоголь

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:46:17+03:00

В маленьких кафе, а также расположенных в многоквартирных домах и на их территории, запретят продавать спиртное. Фото: Евгения ГУСЕВА

Правда, не во всех, а в тех, которые попадают под определенные критерии

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В кировских кафе с 20 июня запретят продажу алкоголя. Правда, речь идет, конечно, не обо всех точках, а лишь о нескольких конкретных. Подробности разъяснила пресс-служба правительства области.

Как нам пояснили, запрет на продажу алкоголя будет действовать для кафе, которые расположены в многоквартирных домах или на прилегающей территории. На мини-«разливайки», в которых площадь зала обслуживания менее 30 квадратных метров, также наложено вето. Соответствующие изменения уже внесли в региональный закон «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Кировской области».

Особо подчеркивается, что этот запрет не означает закрытие объектов общепита - им нельзя лишь продавать спиртное, в том числе пиво (оно почему-то вынесено отдельно). Нарушение закона влечет за собой штраф: на должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, на юрлиц - от 100 до 300 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU