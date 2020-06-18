2020-06-18T11:55:36+03:00
Происшествия

В Кировской области будут судить интернет-мошенницу

После получения предоплаты жительница Слободского, что называется, «исчезала с радаров» и на связь больше не выходила
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Жительница Слободского "развела лохов" почти на полмиллиона рублейЖительница Слободского "развела лохов" почти на полмиллиона рублей
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Жительница Слободского размещала в социальных сетях и на Интернет-сайтах объявления о продаже сотовых телефонов, антикварных сервизов ит.д. Потенциальным покупателям, которые, заинтересовавшись товаром, вступали с ней в переписку, она сообщала номер банковской карты, куда нужно было перечислять деньги.

После получения «предоплаты» мошенница, что называется, «пропадала с радаров» и на связь больше не выходила. Таким образом она получила с доверчивых граждан почти полмиллиона (более 440 тысяч) рублей. Как сообщили в УМВД, жертвами стали более 30 человек со всей России. Расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Слободской районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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