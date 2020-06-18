Коронавирус в Кирове: еще двое человек погибли от болезни
Количество жертв коронавируса в Кировской области продолжает увеличиваться. Накануне в инфекционных стационарах скончались еще двое пациентов. Ими стали 51-летний житель Нагорского района и 86-летняя кировчанка. Несмотря на все усилия врачей, спасти людей не удалось.
Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.
За минувшие сутки в регионе выявили 72 новых зараженных, включая больных без симптомов. Выписали чуть больше - 98 человек.
На 18 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:
- 3318 случаев заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных;
- 2084 заболевших выздоровели;
- 32 пациента умерли;
- 7718 человек находятся на домашнем карантине, из них 1695 - дети;
- свыше 165000 тестов на коронавирус проведено в области за весь период, в том числе 2988 - за минувшие сутки;
- более 118200 кировчан обследовались на новую болезнь за весь период, в том числе 1748 человек - за последние 24 часа.
Число «тяжелых» пациентов также увеличилось, к сожалению: теперь их 25. 19 из них находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Количество подключенных к аппарату ИВЛ не изменилось: их по-прежнему семь человек.
Всего на лечении в инфекционных стационарах сейчас находятся 625 пациентов с диагнозом «коронавирус». Амбулаторно наблюдаются еще 419 «бессимптомников».
ИСТОЧНИК KP.RU