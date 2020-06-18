В Кирове на пешеходном переходе сбили 30-летнего мужчину

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:03:20+03:00

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 6 ДТП.Фото: vk.com/gibdd43

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В среду, 17 июня, в Кирове произошло ДТП. В пресс-службе областного ГИБДД рассказали, что авария случилась в 16.00 на улице Щорса возле дома 101г.

По предварительным данным, 27-летний водитель ВАЗ-2113 на пешеходном переходе сбил 30-летнего мужчину. В результате происшествия пешеход получил травмы. К счастью, они оказались не слишком серьезными: госпитализация ему не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 6 ДТП, в которых 7 человек получили травмы.

Госавтоинспекция Кировской области рекомендует всем участникам дорожного движения оставаться дома. Если же возникла необходимость уехать, будьте внимательны и осторожны.

ИСТОЧНИК KP.RU