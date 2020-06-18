Кировские активисты планируют благоустроить Репинские пруды
Инициативная группа кировчан хочет благоустроить Репинские пруды. Речь идет о водоеме, расположенном рядом с рекой Хлыновка в микрорайоне Зональном. Информация об этом появилась в группе «Репинские пруды в Кирове».
Активисты опубликовали план действий по благоустройству водоема. Так, в ближайшее время они планируют собрать инициативную группу горожан и собственными силами очистить пруд от мусора. Кроме того, им необходимо разработать проект по благоустройству и, что самое главное - найти деньги на его реализацию.
Напомним, что в Кирове также планируют восстановить сквер им. Горького за кинотеатром «Октябрь». За три месяца инициативной группе удалось собрать более 300 тысяч рублей.
Справка «КП»
Репинские пруды появились в начале 20 века на территории усадьбы купцов Репиных. Живописный водоем стал излюбленным местом отдыха горожан. После войны пруд пришел в упадок. Долгое время его использовали как противопожарное водохранилище.
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ИСТОЧНИК KP.RU