В Стрижах уже неделю разыскивают пропавшего человека

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:40:01+03:00

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В Кирове и области разыскивают без вести пропавшего 40-летнего мужчину. Владимир Булдаков, житель пгт Стрижи Оричевского района, 11 июня 2020 года ушел из дома в неизвестном направлении. С тех пор информации о его местонахождении нет. По сообщению добровольцев-поисковиков, мужчина может находиться в любом городе области.

Приметы пропавшего сообщает ПСО «Лиза Алерт». Владимиру 40 лет, рост 176 см, среднего телосложения, у него темно-русые волосы, серо-зеленые глаза. На момент ухода из дома мужчина был одет в бежевую куртку, синие джинсы и черные туфли.

Всех, кому что-либо известно об Владимире, просят сообщать информацию по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU