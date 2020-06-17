В Кировской области 34 врача заразились Covid-19
Каждый день в Кировской области сообщают о нескольких десятках заболевшим коронавирусом. К сожалению, не щадит болезнь и тех, кто борется с ней: медицинских работников. С начала эпидемии уже 216 работников медицинских организаций заразились коронавирусом (считая работников сферы здравоохранения-немедиков). Как утверждает ГТРК «Вятка», работники медицинских организаций чаще всего заражаются в быту, вне связи со своей профессиональной деятельностью, Среди двух сотен заболевших медработников и 34 врача. К счастью, 24 из них уже вылечились.
ИСТОЧНИК KP.RU
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