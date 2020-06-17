Неравнодушные люди спасли котенка, просидевшего на дереве четыре дня

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:25:12+03:00

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Во дворе дома на улице Набережной в поселке Красная Поляна (Вятскополянский район Кировской области) на высокое дерево забрался котенок. Как известно, кошкам гораздо легче лезть по дереву вверх, чем вниз, поэтому вскоре малыш стал подавать сигналы бедствия.

Но незнакомцев, которые пытались его сманить с ветки, он боялся, а от тех, кто пытался его снять, спасался, залезая еще выше. Наконец, он достиг высоты пятого этажа. Оттуда его уже никто снять не пытался, и бедный котенок просидел там целых четыре дня без пищи и воды, сообщает сообщество «Помощь бездомным животным г. Вятские Поляны».

Но свет, к счастью, не без добрых людей. Жильцы дома, которые не смогли равнодушно слушать жалостливые крики котенка, вызвали автомобиль-вышку, и предприниматель Юрий Шахмаев со своими работниками пришел на помощь пушистому верхолазу. Итог: кот спасен, а защитники животных очень благодарны спасателям.

ИСТОЧНИК KP.RU