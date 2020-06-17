Каринторф превратится в поселок-музей

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:57:15+03:00

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Микрорайон Каринторф хотят превратить в поселок-музей. Такой проект представила администрация города Кирово-Чепецка. Появился он в группе в соцсетях «Река времени», посвященной проекту благоустройства сквера на улице Первомайской.

Реконструкция Каринторфа с превращением его в музей запланирована на 2026-2030 годы. В прошлом это место было поселком торфодобытчиков. В 1945-1946 годах в нем располагался лагерь для немецких и венгерских военнопленных. Они и строили сам поселок и трудились на торфоразработках.

В 1991 году отдельный населенный пункт стал микрорайоном, принадлежащим Кирово-Чепецку, но атмосфера в нем сохранилась «пугающая и завораживающая», по определению самой горадминистрации. Которая, кстати, неплохо привлекает туристов из всех стран. Время в этом месте законсервировалось, здесь навсегда остались 40-50е года ушедшего века. Возможно, именно это обстоятельство и побудило мэрию сохранить присутствующую в Каринторфе атмосферу навсегда.

В микрорайоне сохранилась «пугающая и завораживающая» атмосфера. Фото: vk.com/karintorf

А порой можно увидеть даже такую картину. Фото: vk.com/karintorf

Микрорайон привлекает туристов из всех стран. Фото: vk.com/karintorf

Кое-где сохранились даже такие артефакты. Фото: vk.com/karintorf

ИСТОЧНИК KP.RU