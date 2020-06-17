Каринторф превратится в поселок-музей
Микрорайон Каринторф хотят превратить в поселок-музей. Такой проект представила администрация города Кирово-Чепецка. Появился он в группе в соцсетях «Река времени», посвященной проекту благоустройства сквера на улице Первомайской.
Реконструкция Каринторфа с превращением его в музей запланирована на 2026-2030 годы. В прошлом это место было поселком торфодобытчиков. В 1945-1946 годах в нем располагался лагерь для немецких и венгерских военнопленных. Они и строили сам поселок и трудились на торфоразработках.
В 1991 году отдельный населенный пункт стал микрорайоном, принадлежащим Кирово-Чепецку, но атмосфера в нем сохранилась «пугающая и завораживающая», по определению самой горадминистрации. Которая, кстати, неплохо привлекает туристов из всех стран. Время в этом месте законсервировалось, здесь навсегда остались 40-50е года ушедшего века. Возможно, именно это обстоятельство и побудило мэрию сохранить присутствующую в Каринторфе атмосферу навсегда.
В микрорайоне сохранилась «пугающая и завораживающая» атмосфера. Фото: vk.com/karintorf
А порой можно увидеть даже такую картину. Фото: vk.com/karintorf
Микрорайон привлекает туристов из всех стран. Фото: vk.com/karintorf
Кое-где сохранились даже такие артефакты. Фото: vk.com/karintorf
ИСТОЧНИК KP.RU