2020-06-17T15:39:47+03:00
Общество

В Кирове продолжается строительство нового храма в микрорайоне Южном

Строители достроили первый этаж здания
Виктор Карпов
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В Кирове продолжается строительство храма в честь сорока мучеников Севастийских. Фото: вятская-епархия.рфВ Кирове продолжается строительство храма в честь сорока мучеников Севастийских. Фото: вятская-епархия.рф
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В областном центре продолжается строительство храма в честь сорока мучеников Севастийских. В пресс-службе Вятской епархии рассказали, что здание возводят в микрорайоне Южном на улице Рудницкого, 70а. На данный момент рабочие завершили строительство первого этажа. В июне текущего года установлены плиты перекрытий. Сейчас строители приступили к лицевой кладке стен. Помимо этого, рабочие изготавливают свод большого алтаря.

Планируется, что рядом с храмом возведут церковный дом с помещениями для клириков и воскресной школы, а также небольшой крестильный храм.

Напомним, что храм будет выполнен в псковском архитектурном стиле. Строительство здания началось в марте 2019 года. Его возводят на деньги благотворителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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