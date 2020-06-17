2020-06-17T13:45:21+03:00
Происшествия

Котельничанку в очередной раз поймали на браконьерстве

Девушке может грозить до двух лет лишения свободы
Виктор Карпов
Поделиться:
Сотрудники полиции провели очередной рейд против браконьеров.Сотрудники полиции провели очередной рейд против браконьеров.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Кировские полицейские задержали котельчанку за незаконную ловлю рыба. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского МВД на транспорте.

Сотрудники полиции провели очередной рейд против браконьеров. Они обнаружили, что на 532 километре Вятки с помощью сетей рыбачит 36-летняя жительница Котельнича. Стражи правопорядка рассказали, что это не первый случай обвиняемой. Примечательно, что ранее девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В новом эпизоде браконьерства природоресурсному потенциалу области нанесет ущерб в размере 8 тысяч рублей.

Сейчас на девушку возбуждено уголовное дело за незаконную добычу водных биологических ресурсов. Котельчанке может грозить до двух лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кировской области возбуждено пять уголовных дел за невыплату заработной платы
Молодая кировчанка покупала наркотики через интернет
Неравнодушные люди спасли котенка, просидевшего на дереве четыре дня
Каринторф превратится в поселок-музей
В Кирове продолжается строительство нового храма в микрорайоне Южном
Изба раздора: в Кирове продолжаются одиночные пикеты за спасение исторического здания
Котельничанку в очередной раз поймали на браконьерстве
МУП «Водоканал» восстановил более 170 люков с начала года
В Малмыжском районе автомобиль вылетел в кювет
Более 1000 электросетевых объектов в регионах Центральной России и Приволжья оснащены интеллектуальным оборудованием
Сразу два велосипедиста попали под колеса автомобилей
В Кирове предприниматели продолжают серию пикетов
Коронавирус в Кирове: количество жертв болезни увеличилось до 30
Кировчанин заплатит штраф за ложный донос
Власти приняли требования кировского общепита
Пропавшую паломницу не могут найти вторую неделю
В Кировской области из больницы сбежал 37-летний мужчина
Кировские пляжи готовятся к открытию: водолазы очистили дно Вятки
В Зуевском районе мужчина погиб под колесами трактора
На кировском вокзале багаж пассажиров проверяют с помощью рентгенотелевизионной установки
Студенты кировского медицинского университета помогают в борьбе с коронавирусом
В Кирове водитель мопеда пострадал в аварии на улице Казанской