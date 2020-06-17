Котельничанку в очередной раз поймали на браконьерстве
Кировские полицейские задержали котельчанку за незаконную ловлю рыба. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского МВД на транспорте.
Сотрудники полиции провели очередной рейд против браконьеров. Они обнаружили, что на 532 километре Вятки с помощью сетей рыбачит 36-летняя жительница Котельнича. Стражи правопорядка рассказали, что это не первый случай обвиняемой. Примечательно, что ранее девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В новом эпизоде браконьерства природоресурсному потенциалу области нанесет ущерб в размере 8 тысяч рублей.
Сейчас на девушку возбуждено уголовное дело за незаконную добычу водных биологических ресурсов. Котельчанке может грозить до двух лет лишения свободы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU