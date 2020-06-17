Котельничанку в очередной раз поймали на браконьерстве

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:45:21+03:00

Девушке может грозить до двух лет лишения свободы

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Кировские полицейские задержали котельчанку за незаконную ловлю рыба. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского МВД на транспорте.

Сотрудники полиции провели очередной рейд против браконьеров. Они обнаружили, что на 532 километре Вятки с помощью сетей рыбачит 36-летняя жительница Котельнича. Стражи правопорядка рассказали, что это не первый случай обвиняемой. Примечательно, что ранее девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В новом эпизоде браконьерства природоресурсному потенциалу области нанесет ущерб в размере 8 тысяч рублей.

Сейчас на девушку возбуждено уголовное дело за незаконную добычу водных биологических ресурсов. Котельчанке может грозить до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU