В Малмыжском районе автомобиль вылетел в кювет
Водитель получил травмы
«Рено-Логан» вылетел в кювет и опрокинулся
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Вчера, 16 июня, в Малмыжском районе случилось дорожно-транспортное происшествие. Как рассказали в ГИБДД Кировской области, на 271-м километре автодороги Киров-Малмыж-Вятские Поляны: водитель «Рено-Логан» не смог справиться с управлением.
В результате автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. 46-летний водитель получил в этом ДТП травмы. К счастью, они оказались не слишком серьезными: госпитализация ему не потребовалась.
Напоминаем водителям о необходимости быть предельно внимательными на дорогах, это поможет вам сохранить жизнь и здоровье.
ИСТОЧНИК KP.RU