В Малмыжском районе автомобиль вылетел в кювет

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:25:35+03:00

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Вчера, 16 июня, в Малмыжском районе случилось дорожно-транспортное происшествие. Как рассказали в ГИБДД Кировской области, на 271-м километре автодороги Киров-Малмыж-Вятские Поляны: водитель «Рено-Логан» не смог справиться с управлением.

В результате автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. 46-летний водитель получил в этом ДТП травмы. К счастью, они оказались не слишком серьезными: госпитализация ему не потребовалась.

Напоминаем водителям о необходимости быть предельно внимательными на дорогах, это поможет вам сохранить жизнь и здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU