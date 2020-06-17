2020-06-17T13:21:59+03:00
Происшествия

Сразу два велосипедиста попали под колеса автомобилей

Один из водителей скрылся с места аварии
Владислав Николаенко
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Так выглядит велосипед из-под колес автомобиляТак выглядит велосипед из-под колес автомобиля
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Четыре дорожно-транспортных происшествия произошло вчера, 16 июня, в Кировской области. Об этом нам рассказали в региональном управлении ГИБДД.

Так, под колеса машин попали сразу два велосипедиста. Одна из аварий случилась утром 16 июня в областном центре на улице Северное Кольцо. 35-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» сбил женщину на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги. 28-летняя велосипедистка в дорожно-транспортном происшествии не пострадала.

В тот же день другого велосипедиста сбил водитель неустановленного автомобиля в поселке Мурыгино (Юрьянский район). 41-летний мужчина-велосипедист получил травмы - впрочем, не слишком серьезные. А вот водитель с места происшествия скрылся, что как раз грозит ему серьезными последствиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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