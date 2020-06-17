Сразу два велосипедиста попали под колеса автомобилей
Четыре дорожно-транспортных происшествия произошло вчера, 16 июня, в Кировской области. Об этом нам рассказали в региональном управлении ГИБДД.
Так, под колеса машин попали сразу два велосипедиста. Одна из аварий случилась утром 16 июня в областном центре на улице Северное Кольцо. 35-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» сбил женщину на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги. 28-летняя велосипедистка в дорожно-транспортном происшествии не пострадала.
В тот же день другого велосипедиста сбил водитель неустановленного автомобиля в поселке Мурыгино (Юрьянский район). 41-летний мужчина-велосипедист получил травмы - впрочем, не слишком серьезные. А вот водитель с места происшествия скрылся, что как раз грозит ему серьезными последствиями.
ИСТОЧНИК KP.RU