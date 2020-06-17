2020-06-17T13:12:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кирове предприниматели продолжают серию пикетов

На пикет вышла представительница фитнес-индустрии
Виктор Карпов
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В Кирове прошел очередной одиночный пикет предпринимателей. Фото: vk.com/skonstantinovich95В Кирове прошел очередной одиночный пикет предпринимателей. Фото: vk.com/skonstantinovich95
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В Кирове прошел очередной одиночный пикет предпринимателей. На этот раз к зданию правительства вышла руководитель сети фитнес-клубов Елизавета Ермолина. Кировчанка рассказала, что проблема простая: «правительство просто забыло про нашу отрасль».

Елизовета Ермиолина уже не в первый раз пытается обратить внимание руководителей региона на фитнес-индустрию. Сейчас сотрудники спортивных клубов уже три месяца находятся без заработка.

- Разрешили проводить индивидуальные тренировки, но совершенно не учитывается, что тренер групповых программ и тренер индивидуальной подготовки - это абсолютно разные профессии, - подчеркнула Елизавета Ермолина.

По словам активистки, представители фитнес-индустрии готовы соблюдать все рекомендации и требования Роспотребнадзора.

Напомним, что 16 июня вышло новое постановление правительства региона. Согласно документу, свою работу могут начать летние кафе, но с соблюдением обязательных мер предосторожности. Однако после многочисленных жалоб предпринимателей в СМИ власти Кировской области пошли на уступки сфере общепита. Теперь сдача тестов на COVID-19 для персонала будет носить рекомендательный характер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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