Коронавирус в Кирове: количество жертв болезни увеличилось до 30
В Кировской области зафиксировано еще 64 случая заражения коронавирусом. При этом количество вылеченных пациентов бьет все рекорды. За минувшие сутки из стационаров выписались и отправились домой сразу 148 человек.
К сожалению, количество жертв коронавируса также продолжает увеличиваться. Накануне скончались еще две госпитализированные с диагнозом COVID-19 пациентки. Это 71-летняя кировчанка и 84-летняя жительница Вятскополянского района. Обе женщины были подключены к ИВЛ. Несмотря на все усилия врачей, спасти их не удалось.
Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.
Таким образом, на 17 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:
- 3140 случаев заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных;
- 1986 заболевших выздоровели;
- 30 пациентов умерли;
- 7740 человек находятся на домашнем карантине, из них 1707 - дети;
- 162281 тест на коронавирус проведен в области за весь период, в том числе 2746 - за минувшие сутки;
- 116553 кировчанина обследовались на новую болезнь за весь период, в том числе 1631 человек - за последние 24 часа.
На лечении в инфекционных стационарах сейчас находятся 683 зараженных с симптомами болезни; амбулаторно наблюдаются 390 «бессимптомников». Состояние 22 пациентов оценивают как тяжелое, 16 из них переведены в отделение реанимации и интенсивной терапии. К аппарату ИВЛ подключены семеро человек.
ИСТОЧНИК KP.RU