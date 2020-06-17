Коронавирус в Кирове: количество жертв болезни увеличилось до 30

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:40:36+03:00

Накануне в больнице скончались еще две пациентки

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В Кировской области зафиксировано еще 64 случая заражения коронавирусом. При этом количество вылеченных пациентов бьет все рекорды. За минувшие сутки из стационаров выписались и отправились домой сразу 148 человек.

К сожалению, количество жертв коронавируса также продолжает увеличиваться. Накануне скончались еще две госпитализированные с диагнозом COVID-19 пациентки. Это 71-летняя кировчанка и 84-летняя жительница Вятскополянского района. Обе женщины были подключены к ИВЛ. Несмотря на все усилия врачей, спасти их не удалось.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.

Таким образом, на 17 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 3140 случаев заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных;

- 1986 заболевших выздоровели;

- 30 пациентов умерли;

- 7740 человек находятся на домашнем карантине, из них 1707 - дети;

- 162281 тест на коронавирус проведен в области за весь период, в том числе 2746 - за минувшие сутки;

- 116553 кировчанина обследовались на новую болезнь за весь период, в том числе 1631 человек - за последние 24 часа.

На лечении в инфекционных стационарах сейчас находятся 683 зараженных с симптомами болезни; амбулаторно наблюдаются 390 «бессимптомников». Состояние 22 пациентов оценивают как тяжелое, 16 из них переведены в отделение реанимации и интенсивной терапии. К аппарату ИВЛ подключены семеро человек.

ИСТОЧНИК KP.RU