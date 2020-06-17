Кировчанин заплатит штраф за ложный донос

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:26:21+03:00

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Необычное дело рассмотрел на днях Ленинский районный суд г. Кирова. А началось все с того, что 46-летний житель столицы Вятского края Максим Голод пришел в ближайший к его дому продуктовый магазин и попросил вызвать правоохранительные органы. Он объяснил, что выпивал вместе со своим знакомым, который через какое-то время скрылся в неизвестном направлении, прихватив с собой сотовый телефон потерпевшего.

Мужчину привезли в отделение полиции и предупредили об ответственности за дачу ложных показаний. «Обкраденный» все подтвердил. Правоохранители сработали оперативно: нового «владельца телефона» нашли и задержали. Тот, однако, объяснил, что взял телефон с разрешения владельца, никакого злого умысла у него не было, а знакомый его просто-напросто оговорил. Дознавателю удалось установить, что на самом деле все так и было. После этого уголовное преследование невиновного было прекращено. А вот в отношении его знакомого дело наоборот возбудили. Статья 306 уголовного кодекса «Заведомо ложный донос» предусматривает штраф в размере до 120 000 рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо либо лишение свободы на срок до двух лет.

Расследование установило, что Максим Голод действительно оговорил своего знакомого. В суде он свою вину полностью признал. Суд это учел и наказание назначил чрезвычайно мягкое: штраф 5000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU