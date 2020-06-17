Власти приняли требования кировского общепита

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:55:31+03:00

Изменить размер текста: A A

После многочисленных жалоб предпринимателей в СМИ правительство Кировской области пошло на уступки сфере общепита. Здравый смысл восторжествовал: региональный министр экономического развития Наталья Кряжева рассказала о новых смягчающих поправках в постановлении. Теперь сдача тестов на COVID-19 для персонала будет носить рекомендательный характер. По словам Кряжевой, предприниматели могут не использовать одноразовую посуду, если у общепита имеется посудомоечная машина.

Напомним, что 16 июня вышло новое постановление правительства Кировской области. Согласно документу, свою работу могут начать кафе с летними верандами. Но с рядом обязательных условий: социальная дистанция, не более двух человек за одним столиком. А персонал заведений обязали проверять на COVID-19 не реже раза в неделю. Многие предприниматели остались недовольны таким послаблением: «дешевле не работать».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU