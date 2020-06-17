В Кировской области из больницы сбежал 37-летний мужчина
В Кировской области объявлен поиск 37-летнего уроженца села Елгань. Группа «Моя Родина - Унинский район» сообщает, что Андрей Жигалов покинул Унинское ЦРБ.
Приметы пропавшего опубликовали в группе социальной сети поискового отряда «Лиза Алерт». Рост Андрея Жигалова 1 метр 73 сантиметра, он худощавого телосложения. Во время ухода из стационара Андрей Жигалов был одет в:
- черную куртку с белым воротником,
- синюю клетчатую футболку,
- камуфляжные брюки,
- черные кроссовки,
- кепку.
Известно, что у пропавшего имеется татуировка «1983» на левой руке в области кисти, а также тату на предплечье с изображением паутины.
Сотрудники Унинского МВД просят сообщать любую информацию о пропавшем по телефонам: 8(83359)2-11-02 или 02. Поиски также проводит поисковой отряда «Лиза Алерт». Номер волонтеров: 8 (800)700-54-52. Актуальную информацию можно узнать в паблике «Лиза Алерт» Кировской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU