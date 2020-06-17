Пропавшую паломницу не могут найти вторую неделю

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:05:35+03:00

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Во время Великорецкого крестного хода пропала 83-летняя Грязева Ельфида Семеновна. Напомним, в этом году ход проходил вопреки прямой просьбе епархии отказаться от пешего шествия из-за эпидемии.

Ельфиду Семеновну в последний раз видели в 22.00 4 июня. Ее до сих пор не могут найти. Водителей, которые 5 июня проезжали по трассе д. Ложкари - с.Загарье - г. Киров, просят проверить записи с видеорегистраторов. Возможно, они видели или подвозили эту женщину.

Любые сведения следует сообщать по телефону: 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU