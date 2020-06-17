В Зуевском районе мужчина погиб под колесами трактора

17 Июнь 2020 2020-06-17T09:51:08+03:00

Трагедия произошла при проведении сельскохозяйственных работ сотрудниками СПК ПЗ «Соколовка» вечером, 29 мая 2020 года. Фото: СУ СК по Кировской области

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В Зуевском районе во время сельхозработ под колеса трактора попал человек. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Подробности сообщил Следственный комитет по Кировской области.

Трагедия произошла при проведении сельскохозяйственных работ сотрудниками СПК ПЗ «Соколовка». Вечером, 29 мая 2020 года, оператор трактора New Holland сбил водителя погрузчика. От полученных травм мужчина скончался.

По версии следствия, должностное лицо «Соколовки», обязанное соблюдать требования охраны труда, не проконтролировало погрузочно-разгрузочные работы, что и послужило причиной гибели сотрудника. По данной статье возбуждено уголовное дело, ответственному грозит до четырех лет тюрьмы. Сейчас расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU