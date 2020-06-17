На кировском железнодорожном вокзале багаж пассажиров проверят с помощью рентгенотелевизионной установки

17 Июнь 2020 2020-06-17T08:06:26+03:00

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Кировских пассажиров просят приезжать на вокзал заблаговременно. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Связанно это с новыми правилами досмотра багажа. Так, с 1 апреля текущего года на железнодорожном вокзале Кирова установлены интроскопы. При помощи рентгеновских лучей они просвечивают багаж пассажиров, что требует дополнительного времени. Это позволяет обнаружить запрещенные к перевозке предметы.

Интроскопы установили в трех местах - при выходе в город, перед перроном и в распределительном зале для пассажиров.

Напомним, что с 1 июля из Кирова начнут курсировать два дополнительных поезда на юг. С начала июня возобновили и авиаперелеты. Так, рейсы в Краснодарский край открыли с 13 июня. Кроме этого, с 19 июня запустят автобусные маршруты в Казань.

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ИСТОЧНИК KP.RU