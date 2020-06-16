В Кирове водитель мопеда пострадал в аварии на улице Казанской

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:52:58+03:00

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За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло два ДТП, в которых три человека получили травмы. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБД по Кировской области.

В понедельник, 15 июня, в 09.50 на улице Казанской произошла авария. По предварительным данным, 53-летняя женщина-водитель автомобиля Datsun на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги сбила мопед. От удара водитель упал и получил травмы. 58-летнего мужчину срочно госпитализировали.

Госавтоинспекция Кировской области рекомендует всем участникам дорожного движения оставаться дома. Если же возникла необходимость уехать, будьте внимательны и осторожны.

ИСТОЧНИК KP.RU