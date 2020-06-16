2020-06-16T15:48:27+03:00
Происшествия

Кировчанин покусал покупательницу в ломбарде, пытаясь ее ограбить

Так это или нет, сейчас выясняет полиция
Маргарита Акагиева
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Мужчину задержали, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: скриншот с видео 43.мвд.рфМужчину задержали, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: скриншот с видео 43.мвд.рф
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В Кирове мужчина попытался отобрать кошелек у женщины, а когда не вышло - укусил ее и сбежал. Такую версию изложила кировчанка, придя в полицию. Так это или нет, сейчас разбирается региональное УМВД, сообщившее подробности.

Недавно в полицию обратилась 30-летняя кировчанка, рассказавшая о покушении на свой кошелек. По ее рассказу, в одном из ломбардов другой посетитель попытался похитить ее портмоне с парой десятков тысяч рублей, причем совершенно открыто. А пока женщина сопротивлялась, мужчина настолько вошел в раж, что, по словам самой заявительницы, даже укусил ее. На подмогу потерпевшей подоспел сотрудник торговой точки, и незадачливому грабителю пришлось ретироваться. Однако он не знал о том, что попал на камеры видеонаблюдения.

Использовав запись, сотрудники полиции быстро отыскали кусачего грабителя, которым оказался 37-летний кировчанин, ранее уже судимый. Сам он изложил совсем другую версию. Мол, пришел сдать свой телефон, а там ему встретилась наша героиня, нетрезвая и готовая забрать его гаджет. Обмен состоялся, после чего женщина начала бузить и «нецензурно выражаться». Разочарованный мужчина забрал у нее телефон, вернул ей кошелек и ушел.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и решает, возбуждать ли уголовное дело по статье «покушение на грабеж». С применением насилия или нет - тоже пока неясно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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