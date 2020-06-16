Кировчане смогут ознакомиться с рассекреченными документами военных лет

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:27:56+03:00

Разделы выставки будут поделены на несколько временных промежутков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В городе Кирове в День памяти и скорби откроется планшетная выставка архивных документов «Рассекреченная война». Об этом рассказали в пресс-службе Центрального государственного архива Кировской области.

На выставке представят более 70 архивных документов. Известно, что большая их часть имела гриф «секретно». Кировчане смогут ознакомиться с документами рассекреченными в 1990-х – начале 2000-х годов. На выставке также представят уникальную фотолетопись из личного архива корреспондента 311-й стрелковой дивизии Даниила Федоровича Онохина. Помимо этого, впервые можно будет увидеть копии немецких трофейных фотодокументов из фонда архива.

Разделы выставки будут поделены на несколько временных промежутков:

- первые дни войны;

- мобилизация кировчан на фронт;

- размещение эвакуированных заводов и фабрик на территории Кирова;

- выпуск военной продукции на предприятиях области;

- эвакуации населения из прифронтовых районов в Кировскую область.

Организаторы рассказали, что выставка будет работать в Парке Победы весь месяц.

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ИСТОЧНИК KP.RU