Кировчане смогут ознакомиться с рассекреченными документами военных лет
В городе Кирове в День памяти и скорби откроется планшетная выставка архивных документов «Рассекреченная война». Об этом рассказали в пресс-службе Центрального государственного архива Кировской области.
На выставке представят более 70 архивных документов. Известно, что большая их часть имела гриф «секретно». Кировчане смогут ознакомиться с документами рассекреченными в 1990-х – начале 2000-х годов. На выставке также представят уникальную фотолетопись из личного архива корреспондента 311-й стрелковой дивизии Даниила Федоровича Онохина. Помимо этого, впервые можно будет увидеть копии немецких трофейных фотодокументов из фонда архива.
Разделы выставки будут поделены на несколько временных промежутков:
- первые дни войны;
- мобилизация кировчан на фронт;
- размещение эвакуированных заводов и фабрик на территории Кирова;
- выпуск военной продукции на предприятиях области;
- эвакуации населения из прифронтовых районов в Кировскую область.
Организаторы рассказали, что выставка будет работать в Парке Победы весь месяц.
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ИСТОЧНИК KP.RU