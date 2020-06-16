В Советском районе мужчина угрожал сжечь беременную жену и ребенка

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:58:06+03:00

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В Советском районе мужчина едва не поджег беременную жену и своего пасынка. Как сообщило региональное УМВД, на днях в местный отдел полиции обратились с заявлением на жителя одного из сел Советского района. По рассказу, мужчина угрожал убить собственную беременную жену. Как выяснилось, заявителями были родственники потерпевшей.

Ее опросили и осмотрели место происшествия. 34-летняя женщина рассказала, что в тот вечер она со своим восьмилетним сыном находилась дома, когда вернулся ее супруг. Мужчина был пьян, что послужило поводом для ссоры. Конфликт быстро перешел в следующую стадию, и супруг избил женщину, а после схватил бензин и облил им всю комнату, не забыв и про жену. На ребенка при этом также попала часть жидкости. А после взял зажигалку и стал угрожать поджечь здесь все. К счастью, видимо, остыв и передумав, он ушел из дома, прихватив с собой деньги.

Полиция задержала мужчину. Сейчас на него завели уголовное дело по статье «угроза убийством». Пьяному поджигателю грозит лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU