Новая напасть: от укусов клещей пострадало 7145 жителей Кировской области

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:24:19+03:00

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Кировская область постепенно снимает ограничения связанные с пандемией коронавируса. Казалось, наконец-то кировчане смогут отправиться на природу всей семьей. Однако там жителей области поджидает новая напасть - клещи. Так, уже в этом году 7145 человек, в том числе 1545 детей пострадали от укусов насекомых. В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что в 59 из исследованных клещей обнаружен возбудитель вирусного энцефалита. На сегодняшний день пять жителей региона заразились энцефалитом и 17 человек - иксодовым боррелиозом, в том числе один ребенок. К счастью, других заболеваний, которые могут переносить эти насекомые, на территории области пока не зарегистрировано.

Специалисты советуют кировчнам быть осторожнее и внимательнее при выезде за город и на дачные участки. Помните, что лучшая мера защиты от переносимых клещами заболеваний - не дать клещу присосаться.

ВАЖНО

Если вы обнаружили присосавшегося клеща, то постарайтесь его удалить. Для начала обработайте руки и место укуса антисептиком. Возьмите насекомое как можно ближе к вашей коже. Выкручивающими движениями удалите клеща. После извлечения еще раз обработайте место укуса. Клеща поместите в стеклянную емкость и отвезите в лабораторию. На исследование клеща можно принести в следующие организации:

- в медицинский центр «Лайт», г.Киров и в муниципальных районах области, телефоны Call-центра 8 (8332) 711-100, 255-100.

- в ООО «Афло-центр», г. Киров, ул. Володарского, д. 60, телефон: 8 (8332) 68-03-03

в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области», г. Киров, ул. Свободы, д. 64а, телефон: 8 (8332) 38-57-54

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