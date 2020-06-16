2020-06-16T13:27:59+03:00
Общество

Два жителя Кирово-Чепецка осуждены за уклонение от военной службы

Каждый из них заплатит штраф в размере 15 тысяч рублей
Виктор Карпов
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Суд согласился с мнением прокурора и признал молодых виновными.Суд согласился с мнением прокурора и признал молодых виновными.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Двоих чепчан 25 и 27 лет оштрафовали за уклонение от воинской службы. Молодые люди не имели оснований для освобождения. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в октябре и декабре 2019 года на основании решения призывной комиссии молодые люди были призваны на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации, но в назначенный деньа отправку не явились . В дальнейшем уклонисты неоднократно игнорировали повестки о явке в военкомат.

Суд согласился с мнением прокурора и признал молодых виновными. Каждому из них назначили наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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