Два жителя Кирово-Чепецка осуждены за уклонение от военной службы
Двоих чепчан 25 и 27 лет оштрафовали за уклонение от воинской службы. Молодые люди не имели оснований для освобождения. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Установлено, что в октябре и декабре 2019 года на основании решения призывной комиссии молодые люди были призваны на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации, но в назначенный деньа отправку не явились . В дальнейшем уклонисты неоднократно игнорировали повестки о явке в военкомат.
Суд согласился с мнением прокурора и признал молодых виновными. Каждому из них назначили наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU