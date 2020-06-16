В Кировской области за фальсификацию протоколов собраний собственников завели три уголовных дела
В прокуратуре Кировской области рассказали о соблюдении законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Согласно данным ведомства, за текущий год выявлено 3,6 тысячи нарушений в сфере ЖКХ. Для их устранения вынесено 1400 представлений и 402 протеста. В суды направлено 142 исковых заявления. Кроме того, объявлено 84 предостережения. К ответственности привлекли 851 юридическое и должностное лицо.
Помимо этого, в текущем году заведено три уголовных дела за фальсификацию протоколов собраний собственников помещений в многоквартирных домах.
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ИСТОЧНИК KP.RU