Яранская нефтеперекачивающая станция не хочет признавать коронавирус

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:17:28+03:00

Несмотря на два случая заражения на предприятии, ни дезинфекции, ни обследование работников проводить не спешат

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В Яранском районе руководитель нефтеперекачивающей станции (НПС) «Прудки» отказывается соблюдать требования по профилактике коронавируса. По словам главы муниципалитета, отчитавшегося оперштабу об этом случае, начальство НПС «не совсем оценивает важность происходящего». Между тем на предприятии зафиксировали уже два случая заражения коронавирусом.

Так, 12 июня региональный Роспотребнадзор постановил: «организации в обязательном порядке провести дезинфекцию помещений». Руководство не выполнило предписание, сославшись на то, что обрабатывающая компания не работала в выходные дни. Кроме того, сотрудников велели протестировать на коронавирус, но результатов исследований главе района также не предоставили. Приглашение на заседание райштаба руководитель НПС проигнорировал, сославшись на дела в Нижнем Новгороде, куда ему необходимо срочно уехать. Таким образом - ни дезинфекции, ни тестов на коронавирус. А ведь на территории предприятия существуют еще и сторонние организации.

Вопрос пообещали прояснить, узнав, насколько директор «Прудков» соответствует занимаемой должности.

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ИСТОЧНИК KP.RU