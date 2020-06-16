2020-06-16T13:24:36+03:00
Происшествия

Владимиру Быкову продлили домашний арест

Бывший глава города посидит в родных стенах до конца июля
Карина Нагисова
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Владимир Быков находится под арестом по подозрению во взяточничестве. Фото: СУ СК по Кировской областиВладимир Быков находится под арестом по подозрению во взяточничестве. Фото: СУ СК по Кировской области
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Бывшему главе Кирова Владимиру Быкову продлили срок домашнего ареста - уже в третий раз. На сей раз - до конца июля текущего года. Об этом сообщает ГТРК «Вятка» со ссылкой на Следственный комитет по Кировской области.

Напомним, бывшего спикера регионального Заксобрания задержали по подозрению во взяточничестве 29 ноября. По версии следствия, Быков получил от одного из предпринимателей более семи миллионов рублей. За это он должен был обеспечить дельцу договор с «АТП» и выбить для него покровительство Гордумы и администрации Кирова. Позже вскрылись и другие преступные эпизоды: «организация растраты денежных средств» и «мошенничество в особо крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU

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