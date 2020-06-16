Владимиру Быкову продлили домашний арест

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:24:36+03:00

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Бывшему главе Кирова Владимиру Быкову продлили срок домашнего ареста - уже в третий раз. На сей раз - до конца июля текущего года. Об этом сообщает ГТРК «Вятка» со ссылкой на Следственный комитет по Кировской области.

Напомним, бывшего спикера регионального Заксобрания задержали по подозрению во взяточничестве 29 ноября. По версии следствия, Быков получил от одного из предпринимателей более семи миллионов рублей. За это он должен был обеспечить дельцу договор с «АТП» и выбить для него покровительство Гордумы и администрации Кирова. Позже вскрылись и другие преступные эпизоды: «организация растраты денежных средств» и «мошенничество в особо крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU