Кировская область занимает 75 место по уровню благосостояния семей

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:56:45+03:00

В Кировской области сумма максимально возможного остатка в семье с двумя детьми составила 10206 рублей. Фото: Мария СОЛЕЕВА

В расчет брали семьи со средней для региона зарплатой

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Специалисты РИА Рейтинг посчитали, сколько свободных денег должно оставаться в семьях после самых необходимых трат. В расчет брали семьи со средней для каждого региона зарплатой и с одним или двумя детьми. Благосостояние семьи определялось по максимально возможному остатку средств после минимальных расходов. Последние определяли как сумму прожиточных минимумов всех членов семьи. При этом эксперты уточняют, что реальные затраты как правило выше прожиточных минимумов.

В Кировской области сумма максимально возможного остатка в семье с двумя детьми составила 10206 рублей. По этому показателю наш регион находится на 75 месте по уровню благосостояния семей. Всего в списке 85 регионов.

В целом в России этот показатель для семьи с двумя детьми, где оба родителя получают среднюю по стране зарплату, составляет 37,5 тысячи рублей.

Лидируют в списке благосостояния семей жители нефтегазодобывающих регионов и финансовых центров. В первой строке уже несколько лет подряд Ямало-Ненецкий автономный округ. По итогам 2019 года максимальный остаток там - 88,5 тысячи рублей.

Немного меньше остается в семьях, проживающих на Сахалине - 72,7 тысячи рублей. Третья позиция у московских среднестатистических семей - 65,8 тысячи рублей.

В десяти российских регионах в свободном распоряжении у семьи со средним заработком остается менее десяти тысяч рублей.

Замыкают рейтинг Ивановская область - 5,1 тысячи рублей, Чеченская Республика - 4,2 тысячи рублей и Кабардино-Балкарская Республика - 1,02 тысячи рублей.

Среднестатистический денежный остаток в российской семье с одним ребенком гораздо выше - 48,2 тысячи рублей. В 13 регионах эта сумма выше, в восьми субъектах РФ в семье остается менее 20 тысяч рублей. В кировских семьях с одним ребенком после минимальных затрат должна оставаться сумма 21702 рубля.

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ИСТОЧНИК KP.RU