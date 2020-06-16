Мошенники оформили кредит на жительницу Вятских Полян

16 Июнь 2020 2020-06-16T08:18:58+03:00

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Об очередном случае дистанционного мошенничества рассказали в пресс-службе МВД по Кировской области. На этот раз жертвой злоумышленников стала 62-летняя жительница Вятских Полян. Полицейским она рассказала, что неделю назад ей позвонила неизвестная женщина. Она представилась работником банка и рассказала, что со счета пенсионерки пытаются похитить деньги. Злоумышленница уговорила женщину застраховать деньги. Для этого она попросила назвать ей код подтверждения из СМС.

Спустя некоторое время потерпевшей вновь позвонили «сотрудники банка». Доверчивую женщину решили обмануть повторно. Звонившие убедили ее: «оформить кредитную карту и перевести с нее 580 тысяч рублей на счета, которые, ей указали».

В итоге женщина потеряла 775 тысяч рублей. В первом случае злоумышленники с «застрахованного» счета похитили 195 тысяч рублей. Во втором на жительницу Вятских Полян «повесили» кредит.

По факту мошенничества возбужденно уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников.

Полицейские призывают граждан не верить незнакомцам, которые под видом работников банков сообщают о проблемах с вашими счетами. Помните, что в случаях подозрительной активности счета сразу блокируются.

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ИСТОЧНИК KP.RU