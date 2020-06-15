Кировские продавцы работают без масок и перчаток

15 Июнь 2020 2020-06-15T18:08:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Проверки продолжают ловить недобросовестных предпринимателей. По данным главы кировского управления Роспотребнадзора Елизаветы Белоусовой, на 15 июня с прокуратурой согласовано 23 проверки местных организаций, и пять из них уже завершены.

Так, в прицел попали несколько достаточно крупных организаций, таких, как «Авитек», «Искож» и станкостроительная компания. Если первых поймали на плохих или сделанных самостоятельно антисептиках и отсутствии дезинфекции, то последнее предприятие Белоусово язвительно назвала «передовым». По ее словам, производство представления не имеет о введенном режиме профилактики коронавируса среди рабочих. Так, журнал измерения температуры на предприятии заполнили даже на тех сотрудников, которых уже госпитализировали, причем еще неделю назад.

Проверки прокатились и по кировским детсадам. Выяснилось, что во многих дошкольных образовательных учреждениях не измеряют температуру родителям, приходящим за детьми. Также в садиках нет антисептиков и дезраствора, а на некоторых выявили нарушение персоналом личной гигиены.

Всего в области проверили более 450 объектов, в том числе 19 ТЦ. В ее центре, то есть в самом Кирове, с 11 по 13 июня осмотрели 67 объектов, среди них шесть торговых центров. Нарушения есть на всех. Наиболее типичные - отсутствие бактерицидных ламп, графика уборки и СИЗ - как у покупателей, так и у продавцов. Под раздачу попали ТЦ «Солнечный» и «Экоярмарка», три центра одежды и обуви, а также несколько продовольственных магазинов кировской торговой сети.

ИСТОЧНИК KP.RU