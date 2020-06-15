Пьяный кировчанин опрокинул фуру с кислотой на трассе Пермь-Екатеринбург

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:06:10+03:00

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На трассе Пермь-Екатеринбург 60-летний кировчанин устроил ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Пермскому краю.

Авария произошла 10 июня в 15.00 в Кунгурском районе. Водитель грузовика DAF, перевозивший емкость с фтористоводородной кислотой, не справился с управлением и опрокинул автомобиль в кювет. При падении одна из емкостей повредилась. На дорогу вылилась кислота.

На месте аварии работали спасатели, которые успешно ликвидировали последствия разлива опасного вещества. В пресс-службе МВД рассказали, что водитель госпитализирован в больницу с ожогами обеих стоп. Выяснилось, что кировчанин был пьян. Ранее его неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД, а также лишали прав.

Сейчас на горе-водителя составлены административные материалы. По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU