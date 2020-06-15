Из Кирова запустят дополнительные поезда на юг

15 Июнь 2020 2020-06-15T13:20:15+03:00

Из Кирова начнут курсировать два дополнительных поезда на юг. Фото: Виктор Карпов

С 1 июля жители области смогут отправиться на курорты Краснодарского края

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Из Кирова начнут курсировать два дополнительных поезда на юг. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

С 1 июля кировчане смогут отправиться на курорты Краснодарского края. Так, до Черноморского побережья из Кирова будут курсировать поезда дальнего следования:

- № 501/502 сообщением Киров - Анапа с 1 июля по 17 сентября по нечетным дням;

- № 531/532 сообщением Киров - Адлер со 2 июля по 14 сентября по четным дням.

Сообщается, что билеты на поезд можно будет приобрести за 90 суток до отправления.

- Оформить проездные документы можно в билетных кассах АО «ФПК», на сайте ОАО «РЖД», через транзакционные терминалы самообслуживания и мобильное приложение «РЖД Пассажиры», - рассказали в пресс-службе ГЖД.

Ранее «Комсомолка» писала, что кировчане смогут улететь в Сочи. Рейсы в Краснодарский край возобновили с 13 июня. Кроме этого, с 19 июня запустят автобусные маршруты в Казань.

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ИСТОЧНИК KP.RU