2020-06-15T12:38:26+03:00
Общество

Две кировчанки подрались в магазине

Ссора между покупательницами переросла в нанесение побоев
Маргарита Акагиева
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Росгвардейцы доставили драчунью в отдел полиции. Фото: 43.rosgvard.ruРосгвардейцы доставили драчунью в отдел полиции. Фото: 43.rosgvard.ru
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В одном из кировских магазинов подрались две покупательницы. Подробности сообщило региональное управление Росгвардии.

По данным ведомства, на днях из продуктового магазина по улице Сурикова поступил сигнал «тревога». Группа задержания, прибывшая на вызов, обнаружила в магазине 28-летнюю кировчанку. По рассказу работника торговой точки, девушка поссорилась с другой покупательницей, своей ровесницей. Конфликт быстро перешел в следующую стадию, и вспыльчивая леди набросилась на противницу с кулаками.

По заявлению потерпевшей девушки сотрудники Росгвардии доставили драчунью в местный отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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