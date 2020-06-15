2020-06-15T12:32:07+03:00
Происшествия

На трассе в Кировской области столкнулись микроавтобус и легковушка

Пять человек получили травмы
Виктор Карпов
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Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. Фото: vk.com/gibdd43Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. Фото: vk.com/gibdd43
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Сегодня, 15 июня, на трассе в Кировской области произошла авария с участием микроавтобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

В 07.25 на 128 км автодороги «Киров - Малмыж - Вятские Поляны» столкнулись ВАЗ-2115 и микроавтобус Volkswagen Caravelle. В результате происшествия 23-летний водитель и пассажир легковушки, а также три пассажира микроавтобуса получили травмы. Известно, что пострадавших госпитализировали.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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