На трассе в Кировской области столкнулись микроавтобус и легковушка
Пять человек получили травмы
Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. Фото: vk.com/gibdd43
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Сегодня, 15 июня, на трассе в Кировской области произошла авария с участием микроавтобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.
В 07.25 на 128 км автодороги «Киров - Малмыж - Вятские Поляны» столкнулись ВАЗ-2115 и микроавтобус Volkswagen Caravelle. В результате происшествия 23-летний водитель и пассажир легковушки, а также три пассажира микроавтобуса получили травмы. Известно, что пострадавших госпитализировали.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. По факту ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU