МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в Кировской области

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:35:27+03:00

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В Кировской области с 15 по 17 июня прогнозируют высокую пожарную опасность. В северных районах объявлено предупреждение - четвертый класс горимости леса. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Кировской области.

Сейчас данная информация направлена главам муниципальных образований и службам спасения для усиления дежурных аварийно-восстановительных бригад.

Спасатели МЧС напоминают, что в пожароопасный период необходимо быть предельно внимательными и соблюдать правила: не сжигать мусор рядом с лесами и на садовых и дачных участках, не курить и не бросать горящие спички возле лесных насаждений.

- Помните, что разведение костров в этот период даже с учетом мер предосторожности запрещено и карается административным штрафом на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей, - рассказали в пресс-службе МЧС по Кировской области.

Напомним, что в Кировской области за выходные произошло 19 пожаров, в том числе в деревне Нагоряна и в городе Сосновка Вятскополянского района.

Ранее «Комсомолка» публиковала основные правила пользования костром в лесу.

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ИСТОЧНИК KP.RU