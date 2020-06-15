Коронавирус в Кирове: полсотни новых случаев заражения

15 Июнь 2020 2020-06-15T15:14:31+03:00

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В Кировской области число случаев заражения коронавирусом прибавилось на 48 - таково количество новых заболевших за минувшие сутки. Есть и хорошие новости: накануне из инфекционных стационаров выписали 21 выздоровевшего пациента.

Таким образом, на 15 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 3119 случаев заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных;

- 1724 заболевших выздоровели;

- 26 пациентов умерли;

- 8345 человек на домашнем карантине;

- 26314 жителей области сняты с наблюдения за весь период, в том числе 3967 детей;

- 157132 тестов на коронавирус проведено в области за весь период;

- 113479 кировчан обследовались на новую болезнь за весь период, в том числе за последние сутки 1372 человека.

Распространение коронавируса в Кировской области. Фото: vk.com/medkirovru

ИСТОЧНИК KP.RU