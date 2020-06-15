Коронавирус в Кирове: полсотни новых случаев заражения
В Кировской области число случаев заражения коронавирусом прибавилось на 48 - таково количество новых заболевших за минувшие сутки. Есть и хорошие новости: накануне из инфекционных стационаров выписали 21 выздоровевшего пациента.
Таким образом, на 15 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:
- 3119 случаев заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных;
- 1724 заболевших выздоровели;
- 26 пациентов умерли;
- 8345 человек на домашнем карантине;
- 26314 жителей области сняты с наблюдения за весь период, в том числе 3967 детей;
- 157132 тестов на коронавирус проведено в области за весь период;
- 113479 кировчан обследовались на новую болезнь за весь период, в том числе за последние сутки 1372 человека.
Распространение коронавируса в Кировской области. Фото: vk.com/medkirovru
ИСТОЧНИК KP.RU