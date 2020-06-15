2020-06-15T12:18:02+03:00
Происшествия

На автодороге «Вятка» погибла 55-летняя женщина-водитель

Пассажир получил травмы
Виктор Карпов
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В Котельничском районе произошло смертельное ДТП. Фото: vk.com/gibdd43В Котельничском районе произошло смертельное ДТП. Фото: vk.com/gibdd43
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В Котельничском районе произошло смертельное ДТП, в котором погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

Трагедия случилась в воскресенье, 14 июня, на трассе «Вятка». По предварительным данным, автомобиль «Грейт Волл» вылетел с трассы в кювет. Машина несколько раз перевернулась. В результате аварии 55-летняя женщина-водитель погибла, 47-летний мужчина-пассажир получил травмы. Госпитализация ему не потребовалась.

С 11 по 14 июня на территории Кировской области произошло 26 ДТП, в которых три человека погибли и 33 получили травмы.

Госавтоинспекция Кировской области рекомендует всем участникам дорожного движения оставаться дома. Если же возникла необходимость уехать, будьте внимательны и осторожны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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