В Нолинском районе чиновницу уличили в растрате
Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы администрации Аркульского городского поселения Нолинского района. Женщину подозревают в «присвоении или растрате с использованием служебного положения».
Как сообщили в региональном Следкоме, в текущем году жительница получила наличные за продажу лома черных металлов - списанного имущества администрации. Однако по предварительной версии, выручку она не внесла на расчетный счет, а потратила на свои личные нужды.
Таким образом, подозреваемая нанесла ущерб бюджету муниципального образования. Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU