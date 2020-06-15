В Нолинском районе чиновницу уличили в растрате

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:59:05+03:00

Полученные средства от списания имущества администрации она потратила на свои нужды

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы администрации Аркульского городского поселения Нолинского района. Женщину подозревают в «присвоении или растрате с использованием служебного положения».

Как сообщили в региональном Следкоме, в текущем году жительница получила наличные за продажу лома черных металлов - списанного имущества администрации. Однако по предварительной версии, выручку она не внесла на расчетный счет, а потратила на свои личные нужды.

Таким образом, подозреваемая нанесла ущерб бюджету муниципального образования. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU