2020-06-15T11:18:15+03:00
Происшествия

Жара и солнце, день чудесный: погода в Кирове на рабочую неделю

Все пять грядущих дней обещают быть теплыми
Ангелина Табрисова
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Обязательно надевайте маску, какой бы ни была погода.Обязательно надевайте маску, какой бы ни была погода.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Лето продолжается, и погода на улице соответствует ожиданиям. «Комсомолка» публикует для кировчан традиционный прогноз на начавшуюся рабочую неделю, подготовленный с помощью сервиса gismeteo.ru.

Неделя начнется с жары и солнышка. Сегодня, в понедельник, 15 июня, обещается температура воздуха до +21 градуса. Ни облачности, ни особо сильного ветра синоптики не прогнозируют.

Вторник, 16 июня, станет теплее и пасмурнее. Так, днем столбики термометров покажут до +22 градусов тепла. Ранних пташек поприветствует солнышко, которое с полудня скроется за тучами. Местами ожидаются порывы ветра до 11 м/с.

В среду, 17 июня, следует ожидать небольшой дождик. Температура воздуха обещается до +21 градуса тепла. До полудня будет пасмурно, зато после кратковременного дождя проглянет солнышко.

На четверг, 18 июня, обещается умеренно теплая погода: до +18 градусов. Весь день будет сиять солнце, а легкий ветерок станет приятным бонусом.

Последний день рабочей недели, пятница, станет жарким и весьма приятным. На 19 июня синоптики прогнозируют +22 градуса тепла, местами порывы ветра до 11 м/с. Осадков и пасмурной погоды не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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