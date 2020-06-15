«Звон идет превосходный, радостный, душевный»: на колокольне Спасского собора заменят веревки на стальные тросы

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:09:51+03:00

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На колоколах Спасского собора начали менять веревки на стальные тросы. На сайте Спасского собора написали, что это необходимо для улучшения качества звучания, так как со временем веревки растягиваются и язык отходит дальше от юбки колокола, от чего удар получается слабее, а звон тише.

Сейчас на звоннице установлено 20 колоколов из города Тутаева Ярославской области, включая самый большой – благовест весом около 4,8 тонны. Служители храма делятся, что «звон идет превосходный, радостный, душевный, говорят прихожане».

- Мы сделали замену на нескольких колоколах. Постепенно заменим веревки на тросики на всех остальных. Это сделает еще лучше качество звучания колоколов, что в свою очередь важно, так как колокольный звон призывает нас к молитве и покаянию - пояснил настоятель Спасского собора отец Петр.

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ИСТОЧНИК KP.RU