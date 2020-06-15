«Звон идет превосходный, радостный, душевный»: на колокольне Спасского собора заменят веревки на стальные тросы
На колоколах Спасского собора начали менять веревки на стальные тросы. На сайте Спасского собора написали, что это необходимо для улучшения качества звучания, так как со временем веревки растягиваются и язык отходит дальше от юбки колокола, от чего удар получается слабее, а звон тише.
Сейчас на звоннице установлено 20 колоколов из города Тутаева Ярославской области, включая самый большой – благовест весом около 4,8 тонны. Служители храма делятся, что «звон идет превосходный, радостный, душевный, говорят прихожане».
- Мы сделали замену на нескольких колоколах. Постепенно заменим веревки на тросики на всех остальных. Это сделает еще лучше качество звучания колоколов, что в свою очередь важно, так как колокольный звон призывает нас к молитве и покаянию - пояснил настоятель Спасского собора отец Петр.
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ИСТОЧНИК KP.RU