В Вятскополянском районе пожар уничтожил несколько домов
В пятницу, 12 июня, в городе Сосновка Вятскополянского района произошел крупный пожар. По данным МЧС, в 17.42 загорелась хозпостройка на улице Пионерская. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседние дома.
В результате происшествия полностью сгорели хозпостройки, один частный дом, а также крыша другого дома. Сейчас спасатели устанавливают все обстоятельства произошедшего. Пострадавших к счастью, нет.
В Кировской области за выходные произошло 19 пожаров, в том числе в деревне Нагоряна в Кирово-Чепецком районе. Огонь полностью уничтожил деревянный дом и все постройки на участке.
Напомним, что в Кировской области объявлено метеопредупреждение. МЧС сообщает о высокой пожарной опасности в регионе.
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ИСТОЧНИК KP.RU