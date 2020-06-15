2020-06-15T10:08:42+03:00
Происшествия

В Вятскополянском районе пожар уничтожил несколько домов

МЧС объявило предупреждение об опасности 4 класса
Виктор Карпов
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В городе Сосновка Вятскополянского района произошел крупный пожар.Фото: vk.com/kirov_blacklistВ городе Сосновка Вятскополянского района произошел крупный пожар.Фото: vk.com/kirov_blacklist
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В пятницу, 12 июня, в городе Сосновка Вятскополянского района произошел крупный пожар. По данным МЧС, в 17.42 загорелась хозпостройка на улице Пионерская. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседние дома.

В результате происшествия полностью сгорели хозпостройки, один частный дом, а также крыша другого дома. Сейчас спасатели устанавливают все обстоятельства произошедшего. Пострадавших к счастью, нет.

В Кировской области за выходные произошло 19 пожаров, в том числе в деревне Нагоряна в Кирово-Чепецком районе. Огонь полностью уничтожил деревянный дом и все постройки на участке.

Напомним, что в Кировской области объявлено метеопредупреждение. МЧС сообщает о высокой пожарной опасности в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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