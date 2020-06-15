Кировчане могут улететь в Сочи по вторникам, четвергам и субботам
Ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса, постепенно снимают. И не только в Кировской области, но и в других регионах. Так, кировчане с 19 июня смогут отправиться на автобусе в Казань.
А улететь в Краснодарский край можно хоть завтра. В субботу, 13 июня, авиакомпания «Победа» возобновила полеты из Кирова в Сочи. Об этом сообщили в соцсетях в группе аэропорта «Победилово».
Рейсы предполагают совершать трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Самолеты будут вылетать из Сочи в 8.50, приземляться в Кирове в 11.45. Обратный рейс из Кирова - в 12.15, в Сочи самолет будет прилетать в 15.10.
Более подробную информацию о рейсах и стоимости билетов можно узнать на сайте авиакомпании «Победа». Там же можно приобрести билеты.
В ближайшее время также можно будет отправиться в Крым. Авиакомпания «ИрАэро» начнет совершать рейсы из Кирова в Симферополь.
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ИСТОЧНИК KP.RU