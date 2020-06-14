2020-06-14T15:19:07+03:00
Общество

Роману Ердякову установили памятник у школы, где он учился

Герой шестой роты погиб во время «чеченской кампании»
Олег ЛЯЛИН
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Бюст поставили у школы №54, где учился Роман Ердяков. Фото: 1istochnik.ruБюст поставили у школы №54, где учился Роман Ердяков. Фото: 1istochnik.ru
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После длительного карантина в Кирове, у школы №54 установили памятник солдату шестой роты 104-го гвардейского полка Псковской дивизии ВДВ Роману Ердякову. Место выбрано не случайно, именно там учился кировчанин. Как сообщает портал «Первоисточник», монумент появился бы и раньше, если бы не карантин.

Напомним, что 13 июня Роману Ердякову исполнился бы 41 год, если бы не те трагические события. Это произошло 20 лет назад, в ночь с 29 февраля на 1 марта. 6-я рота 2-го батальона 104-го полка Псковской дивизии ВДВ проводила контртеррористическую операцию в Аргунском ущелье. 90 десантников приняли неравный бой с 2,5 тысячами боевиков.

В «мясорубке» выжило только 6 человек. Среди них и наш земляк, кировчанин Роман Христолюбов (весьма говорящая фамилия). В ущелье погибли 4 солдата-героя из нашей области: Роман Ердяков, Алексей Некрасов, Василий Сокованов, Денис Белых. К слову, Денису Белых еще в декабре 2019 года поставили памятник. Монумент с его бюстом находится в Котельниче, рядом со школой, в которой учился солдат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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