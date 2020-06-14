2020-06-14T12:54:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кировской области: общее количество зараженных увеличилось на 53 человека

За сутки выписаны 86 человека
Олег ЛЯЛИН
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За сутки в области выявлено 53 человека с коронавирусом.За сутки в области выявлено 53 человека с коронавирусом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По состоянию на 14 июня, в Кировской области выявлено 53 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, на данный момент в регионе насчитывается 2940 человек, включая бессимптомных, которые заболели коронавирусом.

86 пациентов выписаны из инфекционных госпиталей. Общее количество выздоровевших составляет 1703 человека.

Под домашним наблюдением находятся порядка девяти тысяч жителей Кировской области. Как сообщает областной Минздрав, ни у кого из них не подтвердился диагноз «коронивирус». С карантина снять 25592 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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