2020-06-14T10:42:45+03:00
Общество

Кировчане обеспокоены разрушениями внутреннего покрытия старого моста

Упавшие вниз куски бетона могут причинить тяжелые травмы
Олег ЛЯЛИН
Поделиться:
Последний раз ремонт моста проводили в 2007-2008 годах. Фото: vk.com/stroim_kirovПоследний раз ремонт моста проводили в 2007-2008 годах. Фото: vk.com/stroim_kirov
Изменить размер текста:

В группе «Строим Киров» кировчанин опубликовал фотографии пролета старого моста снизу. Мужчина обеспокоен тем, что из-за плохого состояния конструкции могут пострадать люди.

- Оголенные заржавевшие стержни арматуры, отпавшие куски бетона, местами разрушение бетона и все это над тротуаром, по которому довольно часто проходят люди, - пишет неравнодушный кировчанин.

Горожанин также поинтересовался, в курсе ли всего администрация? Ведь капитальный ремонт старого моста последний раз производился в 2007-2008 годах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кировчане обеспокоены разрушениями внутреннего покрытия старого моста
В Кировской области местами ударят заморозки
Кировчан просят помочь найти подростка
Кировчане смогут уехать в Казань на автобусе
В Слободском районе жителей отрезали от пруда
Коронавирус в Кирове: 26 смертей от болезни
Кировчане смогут уехать в Нижегородскую область
«Россия с нами»: Богородчане развернули 25-метровый триколор
В Кировской области продолжаются поиски 83-летней паломницы
Смертельная авария на трассе в Кировской области: два человека погибли
«Спасли от гибели всю деревню»: сразу пять расчетов тушили пожар в Кировской области
В Кировской области среднемесячная зарплата работников малых предприятий составила более 25 тысяч рублей
Коронавирус в Кирове: еще двое пациентов скончались от болезни
Кировчане отмечают День России и День города
Прогноз погоды на праздничные выходные: кировчан ждет резкое похолодание
Суд избрал меру пресечения для Юрия Палюха
Житель Омутнинска отдал деньги мошенникам, притворившимся его женой
В Кировскую область завезли лекарство от коронавируса
В Вятских Полянах медработники не получили выплаты за работу с больными COVID-19
Где поплавать и как не испечься на солнышке: советы кировского Роспотребнадзора