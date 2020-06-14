Кировчане обеспокоены разрушениями внутреннего покрытия старого моста

14 Июнь 2020 2020-06-14T10:42:45+03:00

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В группе «Строим Киров» кировчанин опубликовал фотографии пролета старого моста снизу. Мужчина обеспокоен тем, что из-за плохого состояния конструкции могут пострадать люди.

- Оголенные заржавевшие стержни арматуры, отпавшие куски бетона, местами разрушение бетона и все это над тротуаром, по которому довольно часто проходят люди, - пишет неравнодушный кировчанин.

Горожанин также поинтересовался, в курсе ли всего администрация? Ведь капитальный ремонт старого моста последний раз производился в 2007-2008 годах.

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ИСТОЧНИК KP.RU