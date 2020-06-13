В Кировской области местами ударят заморозки

13 Июнь 2020 2020-06-13T17:44:34+03:00

Кировчан предупреждают о заморозках в ночь с субботы на воскресенье. Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Летняя жара сменится резким похолоданием — едва ли не до зимнего. В некоторых районах области кировчане увидят иней на траве и окнах. Информацию сообщает региональное МЧС.

По данным кировского центра гидрометеорологии, 13-14 июня в ночные и утренние часы ожидаются заморозки. Температура воздуха составит от 0 до +2 градусов. К счастью, внезапная зима ударит не по всему региону, а лишь местами. Однако советуем владельцам садов и огородов подготовиться и утеплить цветы и растения. По дорогам также стоит передвигаться осторожнее, как автомобилистам, так и пешеходам.

Напоминаем, недавно мы писали о похолодании, которое придет в Кировскую область на выходные дни. Подробный прогноз на остаток субботы и воскресенье можно прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU