2020-06-13T17:44:34+03:00
Происшествия

В Кировской области местами ударят заморозки

Температура составит от 0 до +2 градусов ночью и утром
Карина Нагисова
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Кировчан предупреждают о заморозках в ночь с субботы на воскресенье. Фото: pixabay.comКировчан предупреждают о заморозках в ночь с субботы на воскресенье. Фото: pixabay.com
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Летняя жара сменится резким похолоданием — едва ли не до зимнего. В некоторых районах области кировчане увидят иней на траве и окнах. Информацию сообщает региональное МЧС.

По данным кировского центра гидрометеорологии, 13-14 июня в ночные и утренние часы ожидаются заморозки. Температура воздуха составит от 0 до +2 градусов. К счастью, внезапная зима ударит не по всему региону, а лишь местами. Однако советуем владельцам садов и огородов подготовиться и утеплить цветы и растения. По дорогам также стоит передвигаться осторожнее, как автомобилистам, так и пешеходам.

Напоминаем, недавно мы писали о похолодании, которое придет в Кировскую область на выходные дни. Подробный прогноз на остаток субботы и воскресенье можно прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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